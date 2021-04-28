ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ТРЦ, школы, транспорт: Киев ослабляет карантин с 1 мая

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 12:06
ТРЦ, школы, транспорт: Киев ослабляет карантин с 1 мая Фото: карантин в Киеве ослабляют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

"Об ограничениях. Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мер в столице. Мы надеемся, что государственная комиссия ТЭР и ЧС примет решение о выходе столицы с "красной" зоны", - заявил Кличко.

Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

По словам Кличко, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

Напомним, в Украине выявили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19