ТРЦ, школи, транспорт: Київ послаблює карантин з 1 травня
Місцева влада Києва прийняла рішення послабити локдаун у місті. В Києві відміняють спецперепустки в громадському транспорті.
Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу, але з 5 травня. Також громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток з 1 травня.
"Щодо обмежень. Сьогодні вранці комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про послаблення протиепідеміологічних заході в столиці. Ми сподіваємось, що державна комісія ТЕБ і НС прийме рішення про виведення столиці з "червоної" зони", - заявив Кличко.
Також з 1 травня відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.
За словами Кличка, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.
Нагадаємо, в Україні виявили 9590 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.
За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.