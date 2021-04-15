Київ може вийти з "червоної" зони на початку травня, - KSE
За прогнозом Київської школи економіки (KSE), у кінці квітня - на початку травня Київ може вийти з "червоної" зони карантину. Оскільки до цього часу будуть розвантажені ресурси медичної системи.
Про це йдеться в прогнозі KSE.
"Київ продовжив посилення карантинних обмежень "червоної" зони до кінця квітня. Зараз ми бачимо в Києві подвійний результат ведення "червоного" рівня, включаючи транспорт. Вже можемо говорити про комбінований результат", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
За його словами, за два тижні у столиці почав знижуватися рівень госпіталізацій.
"Минуло майже два тижні з введення посилених обмежень і бачимо рівень госпіталізації починає досить швидко знижуватися, що, в свою чергу, впливає на розвантаження ресурсів медичної системи, яка довгий час перебувала на позначці 80%", - підкреслив Ганіченко.
Він зазначив, що найближчими днями очікується ще більше зменшення кількості госпіталізацій, у зв'язку з чим завантаженість ліжок повинна опуститися нижче 80%.
"Відповідно, ми очікуємо, що десь одночасно з закінченням додаткових посилених обмежень у Києві, столиця може вийти одночасно з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тобто ми зараз говоримо про кінець квітня - початок травня. Це середній термін по місту Києва для виходу з червоного рівня епіднебезпеки і для виходу з посилених обмежень", - додав він.
Нагадаємо, вчора в Києві ухвалили рішення продовжити локдаун до 30 квітня. Місцева влада вважає ситуацію в столиці з коронавірусом складною.
Крім того, Віталій Кличко заявив, що у Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.