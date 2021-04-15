ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ може вийти з "червоної" зони на початку травня, - KSE

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 15:08
Київ може вийти з "червоної" зони на початку травня, - KSE
Автор: РБК-Україна

За прогнозом Київської школи економіки (KSE), у кінці квітня - на початку травня Київ може вийти з "червоної" зони карантину. Оскільки до цього часу будуть розвантажені ресурси медичної системи.

Про це йдеться в прогнозі KSE.

"Київ продовжив посилення карантинних обмежень "червоної" зони до кінця квітня. Зараз ми бачимо в Києві подвійний результат ведення "червоного" рівня, включаючи транспорт. Вже можемо говорити про комбінований результат", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, за два тижні у столиці почав знижуватися рівень госпіталізацій.

"Минуло майже два тижні з введення посилених обмежень і бачимо рівень госпіталізації починає досить швидко знижуватися, що, в свою чергу, впливає на розвантаження ресурсів медичної системи, яка довгий час перебувала на позначці 80%", - підкреслив Ганіченко.

Він зазначив, що найближчими днями очікується ще більше зменшення кількості госпіталізацій, у зв'язку з чим завантаженість ліжок повинна опуститися нижче 80%.

"Відповідно, ми очікуємо, що десь одночасно з закінченням додаткових посилених обмежень у Києві, столиця може вийти одночасно з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тобто ми зараз говоримо про кінець квітня - початок травня. Це середній термін по місту Києва для виходу з червоного рівня епіднебезпеки і для виходу з посилених обмежень", - додав він.

Нагадаємо, вчора в Києві ухвалили рішення продовжити локдаун до 30 квітня. Місцева влада вважає ситуацію в столиці з коронавірусом складною.

Крім того, Віталій Кличко заявив, що у Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Київ Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19