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Киев может выйти из "красной" зоны в начале мая, - KSE

Автор: РБК-Украина

По прогнозу Киевской школы экономики (KSE), в конце апреля - в начале мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина. Поскольку к этому времени будут разгружены ресурсы медицинской системы.

Об этом говорится в прогнозе KSE.

"Киев продлил усиление карантинных ограничений "красной" зоны до конца апреля. Сейчас мы видим в Киеве двойной результат ведения "красного" уровня, включая транспорт. Уже можем говорить о комбинированном результате", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций.

"Прошло почти две недели с введения усиленных ограничений и видим уровень госпитализации начинает довольно быстро снижаться, что, в свою очередь, влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы, которая долгое время находилась на отметке 80%", - подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, в связи с чем загруженность коек должна опуститься ниже 80%.

"Соответственно мы ожидаем, что где-то одновременно с окончанием дополнительных усиленных ограничений в Киеве, столица может выйти одновременно с "красного" уровня эпидемической опасности. То есть мы сейчас говорим о конце апреля - начало мая. Это средний срок по городу Киева для выхода из красного уровня эпидопасности и для выхода из усиленных ограничений", - добавил он.

Напомним, вчера в Киеве приняли решение продлить локдаун до 30 апреля. Местная власть считает ситуацию в столице с коронавирусом сложной.

Кроме того, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

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