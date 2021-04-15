Киев может выйти из "красной" зоны в начале мая, - KSE

"Киев продлил усиление карантинных ограничений "красной" зоны до конца апреля. Сейчас мы видим в Киеве двойной результат ведения "красного" уровня, включая транспорт. Уже можем говорить о комбинированном результате", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, за две недели в столице начал снижаться уровень госпитализаций.

"Прошло почти две недели с введения усиленных ограничений и видим уровень госпитализации начинает довольно быстро снижаться, что, в свою очередь, влияет на разгрузку ресурсов медицинской системы, которая долгое время находилась на отметке 80%", - подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается еще большее уменьшение количества госпитализаций, в связи с чем загруженность коек должна опуститься ниже 80%.

"Соответственно мы ожидаем, что где-то одновременно с окончанием дополнительных усиленных ограничений в Киеве, столица может выйти одновременно с "красного" уровня эпидемической опасности. То есть мы сейчас говорим о конце апреля - начало мая. Это средний срок по городу Киева для выхода из красного уровня эпидопасности и для выхода из усиленных ограничений", - добавил он.