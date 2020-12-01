В Киеве почти 1,8 тысячи новых случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября - тогда было подтверждено 1740 заражений.

С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72 277 человек. Умерли от коронавируса 1323 (+31) человека, выздоровели - 22 843.

Напомним, всего в Украине за сутки подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. С начала пандемии заразились уже более 745 тысяч человек, активными больными остаются около 390 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране в 12 раз превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. В Киеве этот показатель составляет 640,1 на 100 тысяч населения при норме 40.

Также сообщалось, что в Офисе президента 30 ноября провели совещание, на котором обсуждался вопрос введения локдауна в Украине. О результатах сообщат в ближайшее время.

В то же время в Министерстве здравоохранения заявили, что не планируют продлевать карантин выходного дня. О предварительных результатах введенного в ноябре карантина выходного дня станет известно на этой неделе.