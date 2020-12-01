У Києві майже 1,8 тисячі нових випадків COVID-19

У Києві за минулу добу зафіксували 1799 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Попередній антирекорд у Києві був зафіксований 29 листопада - тоді було підтверджено 1740 заражень.

З початку пандемії в столиці COVID-19 підтвердили вже у 72 277 осіб. Померли від коронавірусу 1323 (+31) людини, одужали - 22 843.

Нагадаємо, всього в Україні за добу підтвердили майже 12,5 тисячі нових випадків COVID-19. З початку пандемії заразилися вже понад 745 тисяч осіб, хворими активними залишаються близько 390 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні в 12 разів перевищено показник захворюваності коронавірусною хворобою. У Києві цей показник становить 640,1 на 100 тисяч населення при нормі 40.

Також повідомлялося, що в Офісі президента 30 листопада провели нараду, на якій обговорювалося питання введення локдауну в Україні. Про результати повідомлять найближчим часом.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не планують продовжувати карантин вихідного дня. Про попередні результати введеного в листопаді карантину вихідного дня стане відомо цього тижня.