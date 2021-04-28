Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату

Фото: спецпропуску на проїзд у транспорті Києва не потрібні будуть з 1 травня(РБК-Україна / Віталій Носач)

Місцева влада Києва прийняла рішення про послаблення карантину в столиці. Зокрема, з 1 травня будуть скасовані спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.