В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации: адрес

"Отныне получить прививку от коронавируса можно в ТЦ "Эпицентр К" на Кольцевой!"- говорится в сообщении.

Указано, что получить прививку в новом центре вакцинации можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna, только для второй дозы.

Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет сайт helsi.me.