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У Києві відкриють ще один центр масової вакцинації: адреса

Автор: Марія Кучерявець

У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу в "Епіцентрі". Мова йде про ТЦ, що знаходиться за адресою Кільцева дорога, 1Б.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.

"Відтепер отримати щеплення від коронавірусу можна в ТЦ "Епіцентр К" на Кільцевій!" - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що отримати щеплення в новому центрі вакцинації можна препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Moderna, але для другої дози.

Записатися на вакцинацію можуть всі охочі від 18 років сайті helsi.me.

Нагадаємо, з 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall відкрився ще один центр масової вакцинації.

Додамо, 22 липня, в Київській області відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу: в Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.

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