В Киеве откроются мини-прививочные центры: список

По информации ведомства, такие центры вакцинации будут работать только на выходных.
Они будут расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.
Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться через сервис helsi.me.
"Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность - кроме МВЦ, привиться от COVID-19 еще удобнее учитывая территориальную доступность",- пояснила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Она добавила, что в этих пунктах можно будет пройти и ревакцинацию (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ).
Кроме этого, после иммунизации граждане смогут также получить и свидетельство о вакцинации против COVID-19.
Адреса и график работы мини-прививочных центров:
- КНП "ЦПМСП № 1" Голосеевского района, ул. Якубовского, 6, кабинет 116, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Голосеевского района, ул. Голосеевский, 59-А, кабинет 103, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Дарницкого района, ул. Вербицкого Архитектора, 5, кабинет 257, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 3" Дарницкого района, Харьковское шоссе, 121, кабинеты 111, 113, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Деснянского района, просп. Маяковского, 32-Б, кабинет 222, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 4" Деснянского района, бульвар Выгуровский, 4, кабинет 408, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП" Русановка" Днепровского района, ул. Энтузиастов, 13-А, кабинет 120, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 4" Днепровского района, ул. Сергиенко, 23, кабинет 14, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Оболонского района, ул. Тимошенко, 14, кабинет 31, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Подольского района, ул. Волошская, 47, кабинеты 111, 113, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Подольского района, проспект Свободы, 22, кабинет 244, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП" Печерского района, ул. Мазепы, 2, кабинет 40, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Святошинского района, ул. Академика Ефремова, 11, кабинет 110, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Святошинского района, ул. Симиренко, 10, кабинет 414, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 3" Святошинского района, ул. Петра Куренного, 2, кабинет 121, 10:00 - 16:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Соломенского района, просп. Любомир Гузар, 3, кабинет, 105, 09:00 - 14:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Соломенского района, ул. Соломенская, 17, кабинет 123, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 1" Шевченковского района, ул. Б. Хмельницкого, 37, кабинет 204, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 2" Шевченковского района, ул. Николая Пимоненко, 10, кабинет 1, корпус А, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСП № 3" Шевченковского района, ул. Рижская, 1, кабинет 129, 09:00 - 15:00;
- КНП "Киевская городская студенческая поликлиника", ул. Политехническая, 25/29, 1-й этаж, кабинет 103, 09:00 - 15:00;
- КНП "ЦПМСп № 1" Оболонского р-на, ул. Тимошенко, 14, кабинет 31, 09:00 - 15:00.