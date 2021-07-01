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У Києві відкриються міні-вакцинальні центри: список

Автор: Марія Кучерявець

У столиці цього тижня кияни зможуть отримати щеплення проти COVID-19 у міні-вакцинальних центрах. Всього буде працювати 21 такий пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.

Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.

Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.

"Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість - окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність", - пояснила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона додала, що в цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).

Крім цього, після імунізації громадяни матимуть можливість також отримати і свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, що українці можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу в режимі онлайн.

Зазначимо, що на сьогодні така процедура можлива у шістьох містах країни.

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