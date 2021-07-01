У Києві відкриються міні-вакцинальні центри: список

За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.

Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.

Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.

"Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість - окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність", - пояснила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона додала, що в цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).

Крім цього, після імунізації громадяни матимуть можливість також отримати і свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.