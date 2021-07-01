У Києві відкриються міні-вакцинальні центри: список

У столиці цього тижня кияни зможуть отримати щеплення проти COVID-19 у міні-вакцинальних центрах. Всього буде працювати 21 такий пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.
Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.
Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.
"Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість - окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність", - пояснила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
Вона додала, що в цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ).
Крім цього, після імунізації громадяни матимуть можливість також отримати і свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.
Нагадаємо, що українці можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу в режимі онлайн.
Зазначимо, що на сьогодні така процедура можлива у шістьох містах країни.