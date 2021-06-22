Шмыгаль поручил ускорить открытие центров вакцинации от COVID

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить процесс открытия центров вакцинации от COVID в регионах. Такие центры открылись еще не во всех областях.

Об этом он заявил на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента .

По его словам, за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев COVID, а 829 человек выздоровели. Активных больных на сегодня 25 120 при том, что в пик заболеваемости было почти 420 000.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в стране идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 млн прививок.

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми главами ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", - добавил премьер.