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Шмыгаль поручил ускорить открытие центров вакцинации от COVID

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Киев, Вторник 22 июня 2021 13:53
Шмыгаль поручил ускорить открытие центров вакцинации от COVID Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить процесс открытия центров вакцинации от COVID в регионах. Такие центры открылись еще не во всех областях.

Об этом он заявил на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента.

По его словам, за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев COVID, а 829 человек выздоровели. Активных больных на сегодня 25 120 при том, что в пик заболеваемости было почти 420 000.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в стране идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 млн прививок.

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми главами ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пункты массовой вакцинации подключили к сервису Helsi.me, это позволит записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди.

На прошлой неделе в Украине фиксировали новый суточный рекорд по количеству вакцинированных - почти 82 000 человек.

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