В Киеве в понедельник начнется вакцинация госслужащих

В Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. Их начнут прививать с понедельника, 14 июня.
В частности, в Киеве начнут вакцинировать сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.
В Киеве их будут вакцинировать мобильные бригады вакциной Pfizer.
Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привиться все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.
Кроме того, в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Поскольку вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.
Добавим, что в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.
РБК-Украина писало, что 9 июня Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификат.