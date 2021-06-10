У Києві в понеділок почнеться вакцинація держслужбовців

У Києві стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу державних службовців. Їх почнуть прищеплювати з понеділка, 14 червня.
Зокрема, в Києві почнуть вакцинувати співробітників законодавчих, виконавчих і судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування.
У Києві їх будуть вакцинувати мобільні бригади вакциною Pfizer.
Нагадаємо, в курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі бажаючі. Вони відкриються вже наступного тижня.
Крім того, в Україну не пропускатимуть вакцинованих російським препаратом"Супутник V". Оскільки вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Додамо, що в Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.
РБК-Україна писало, що 9 червня Європарламент остаточно схвалив covid-сертифікат.