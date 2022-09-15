В Киеве за последний месяц резко возросло количество COVID-инфицированных

"Месяц назад, за неделю с 8 по 14 августа, в столице было зарегистрировано 316 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19. А на прошлой неделе – уже 2278 случаев. Если сравнивать между собой две последние недели, то уровень заболеваемости вырос вдвое", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зафиксирован рост количества тяжелых случаев, требующих стационарного лечения.

"На сегодняшний день в больницах столицы взрослых пациентов с COVID-19 находится вдвое больше, чем в начале сентября, а детей - вчетверо больше", - рассказали в администрации.

Вместе с тем врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни: если раньше в большинстве своем это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта, а в сложных - "бить" по сердцу-сосудистых и сосудисто-мозговых системах и даже проявляться инсультом или инфарктом. И все это возможно на фоне нормальной температуры тела.

В КГГА напомнили, что лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация.