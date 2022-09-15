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У Києві за останній місяць різко зросла кількість COVID-інфікованих

Фото: у Києві за останній місяць різко зросла кількість covid-інфікованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві минулого тижня коронавірусом інфікувалися 2278 осіб. При цьому ще місяць тому тижневий показник захворюваності становив 316 випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Місяць тому, за тиждень з 8 по 14 серпня, в столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня - вже 2278 випадків. Якщо порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності зріс удвічі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зафіксовано зростання кількості важких випадків, що вимагають стаціонарного лікування.

"На сьогоднішній день в лікарнях столиці дорослих пацієнтів з COVID-19 знаходиться вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей - вчетверо більше", - розповіли в адміністрації.

Разом з тим лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби: якщо раніше в більшості своїй це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може позначатися на розладах кишково-шлункового тракту, а в складних - "бити" по серцю-судинних і судинно-мозкових системах і навіть проявлятися інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла.

У КМДА нагадали, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків залишається вакцинація.

Нагадаємо, в Україні в період з 5 по 11 вересня зафіксували майже 24 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що осінній пік захворюваності на коронавірус в Україні настане в жовтні.

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