У Києві за останній місяць різко зросла кількість COVID-інфікованих

"Місяць тому, за тиждень з 8 по 14 серпня, в столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня - вже 2278 випадків. Якщо порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності зріс удвічі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зафіксовано зростання кількості важких випадків, що вимагають стаціонарного лікування.

"На сьогоднішній день в лікарнях столиці дорослих пацієнтів з COVID-19 знаходиться вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей - вчетверо більше", - розповіли в адміністрації.

Разом з тим лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби: якщо раніше в більшості своїй це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може позначатися на розладах кишково-шлункового тракту, а в складних - "бити" по серцю-судинних і судинно-мозкових системах і навіть проявлятися інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла.

У КМДА нагадали, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків залишається вакцинація.