В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом . Пока неизвестно, на сколько отсрочен набор.

Соответствующее решение Департамента образования и науки от 7 апреля обнародовали на сайте КГГА.

Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.

Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-е классы учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заболевших коронавирусом станет больше.