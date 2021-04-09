RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві призупинили набір першокласників до шкіл

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.

Відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.

Зазначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школаЛокдаун
Читайте також
Мер Одеси погрожує відключенням води і світла закладам-порушникам
Суд у Дніпрі скасував обмеження пільг на проїзд під час карантину
Прогноз погоди