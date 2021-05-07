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В Киеве создали карту пунктов вакцинации от COVID

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 18:35
В Киеве создали карту пунктов вакцинации от COVID Фото: Киев создал карту пунктов вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве создали карту пунктов вакцинации от коронавируса. Ею уже можно воспользоваться на сайте Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, на карту нанесли места, где можно получить прививку от коронавируса.

"На карту нанесены пункты прививания, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно привиться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - сказала она.

Ознакомиться с картой можно по ссылке - health.kievcity.gov.ua.

Сейчас в Украине прививку могут получить люди в возрасте 65 лет и старше. В приоритете медики, социальные работники, военные и силовики, а также жители социальных учреждений.

Напомним, в конце апреля в Украине открылись более 2 тысяч пунктов вакцинации. Получить прививку от коронавируса можно в любом удобном пункте вакцинации.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поставил цель, чтобы ко Дню независимости большинство украинцев получили прививку от коронавируса.

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