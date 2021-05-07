В Киеве создали карту пунктов вакцинации от COVID

В Киеве создали карту пунктов вакцинации от коронавируса . Ею уже можно воспользоваться на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, на карту нанесли места, где можно получить прививку от коронавируса.

"На карту нанесены пункты прививания, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно привиться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - сказала она.

Ознакомиться с картой можно по ссылке - health.kievcity.gov.ua.

Сейчас в Украине прививку могут получить люди в возрасте 65 лет и старше. В приоритете медики, социальные работники, военные и силовики, а также жители социальных учреждений.