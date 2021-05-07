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В Киеве усиливают контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 16:48
В Киеве усиливают контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп Фото: в Киеве будут контролировать распределение вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В столице усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19. Ее должны предоставлять исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой МОЗ Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Департамент здравоохранения КГГА направил председателям райгосадминистраций письмо с напоминанием о том, что на сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

В то же время, встречаются (в частности, по сообщениям граждан в социальных сетях) случаи вакцинации лиц, которые не входят в приоритетные группы, определенные дорожной картой.

По данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины в Киеве среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек.

РГА должны со своей стороны донести директорам медучреждений о необходимости соблюдения требований по этапности вакцинации целевых групп.

Ранее главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса. Он назвал сроки по каждой из вакцин.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения отмечают необходимость вакцинации от коронавируса людей с хроническими болезнями.

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