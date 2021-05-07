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У Києві створили мапу пунктів вакцинації від COVID

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 18:35
У Києві створили мапу пунктів вакцинації від COVID Фото: Київ створив мапу пунктів вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві створили мапу пунктів вакцинації від коронавірусу. Нею вже можна скористатися на сайті Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, на мапу нанесли місця, де можна отримати щеплення від коронавірусу.

"На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися", - сказала вона.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням - health.kievcity.gov.ua.

Наразі в Україні щеплення можуть отримати люди у віці 65 років і старше. У пріоритеті медики, соціальні працівники, військові та силовики, а також мешканці соціальних установ.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні відкрилися понад 2 тисячі пунктів вакцинації. Отримати щеплення від коронавірусу можна у будь-якому зручному пункті вакцинації.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський поставив мету, щоб до Дня незалежності більшість українців отримали щеплення від коронавірусу.

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