У Києві посилюють контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп

У столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19. Її мають надавати виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації .

Департамент охорони здоров’я КМДА направив головам райдержадміністрацій лист із нагадуванням про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації.

Водночас, зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян в соціальних мережах) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою.

За даними звітних форм Міністерства охорони здоров’я України в Києві серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп, вакцинована 91 людина.

РДА повинні зі свого боку донести директорам медзакладів про необхідність дотримання вимог щодо етапності вакцинації цільових груп.