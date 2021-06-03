В Киеве на выходных продолжат вакцинировать людей из очереди в "Дії": кто получит прививку

В эти выходные, 5 и 6 июня, вакцинацию записанных в "Дії" киевлян организуют иначе. Это сделают, чтобы минимизировать очереди.

Городские власти констатируют, что в минувшие выходные желающих прививаться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений.

В эти выходные организуют два потока:

первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;

второй - для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Приглашенные должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: ул. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).