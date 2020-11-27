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В Киеве выявили более 1,5 тысяч новых случаев COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве за минувшие сутки выявили вспышку коронавируса - 1520 новых заражений. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Киеве с начала пандемии подтвердили 65 539 случаев коронавируса, из них 22 317 человек выздоровели и 1253 - умерли.

За минувшие сутки в городе умерли от коронавируса 26 пациентов, а 375 человек выздоровели.

Отметим, в Украине обнаружили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.

Напомним, украинское правительство рассматривает возможность локдауна на период новогодних выходных. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что зимние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения Украины.

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него, отметим министр здравоохранения Максим Степанов. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

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