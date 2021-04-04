В Киеве завтра в метро и транспорт начнут пускать только по спецпропускам

С понедельника, 5 апреля, в Киеве ограничат работу общественного транспорта и метро. Для проезда в транспорте теперь необходим спецпропуск.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.
Напомним, во время весеннего локдауна в прошлом году в Киеве также действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом, которые получали от работодателей лишь сотрудники предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.
Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточаются карантинные ограничения. В частности, не будут работать школы и детские сады.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом "достаточно напряженная".