В Киеве завтра в метро и транспорт начнут пускать только по спецпропускам

С понедельника, 5 апреля, в Киеве ограничат работу общественного транспорта и метро. Для проезда в транспорте теперь необходим спецпропуск.

"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.

Напомним, во время весеннего локдауна в прошлом году в Киеве также действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом, которые получали от работодателей лишь сотрудники предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.