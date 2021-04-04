RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві відзавтра в метро і транспорт почнуть пускати лише за спецперепустками

Автор: РБК-Україна

З понеділка, 5 квітня, у Києві обмежать роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду в транспорті тепер необхідна спецперепустка.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

Нагадаємо, під час весняного локдауну минулого року в Києві також діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом, які отримували від роботодавців лише працівники підприємств і організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві посилено карантинні обмеження. Зокрема, не працюватимуть школи та дитячі садки.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом "досить напружена".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київметротранспорт
Читайте також
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
В Києві найбільш напружена ситуація через COVID, - МОЗ
Прогноз погоди