Киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу, - Кличко

По словам столичного мэра, сейчас киевляне ведут себя так, как будто локдауна не существует.

"Я вижу толпы людей, которые ходят без маски. Я вижу, насколько много штрафов мы выписали кафе и ресторанам, которые работают подпольно и я не доволен этим", - говорит Кличко.

Кличко отметил, что сейчас появилось очень много людей, недовольных локдауном. В прошлом году не работало метро, когда не было столько смертей от коронавируса, люди относились более ответственно к своему здоровью.

К примеру, в прошлом году дали 400 тысяч спецпропусков в транспорт и люди не жаловались, а в этом году - полмиллиона и люди недовольны. Он отметил, что в других странах действует более жесткий карантин и штрафы за его невыполнение.

Кличко напомнил, что сейчас от коронавируса в Киеве умирает ежедневно от 40 до 50 человек. Люди болеют тяжело, больницы переполнены.

"Нужно показывать, как люди задыхаются, нужно показывать, как родители хоронят детей, нужно показывать ужасные кадры, как из больниц вывозят трупы. Это суровая реальность и я хотел бы, чтоб каждый это понимал, это не шутки", - предупреждает мэр Киева.