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Кияни легковажно ставляться до коронавірусу, - Кличко

Автор: Наталья Скороход

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.

Про це він заявив в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За словами столичного мера, зараз кияни поводять себе так, як наче локдауну не існує.

"Я бачу скупчення людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато ми виписали штрафів кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я не задоволений цим", - каже Кличко.

Кличко зазначив, що зараз з'явилося дуже багато людей, незадоволених локдауном. В минулому році не працювало метро, коли не було стільки смертей від коронавірусу, люди ставились більш відповідально до свого здоров'я.

До прикладу, в минулому році дали 400 тисяч спецперепусток в транспорт і люди не скаржилися, а в цьому році - півмільйона і люди незадоволені. Він зазначив, що в інших країнах діє більш жорсткий карантин і штрафи за його невиконання.

Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві помирає щодня від 40 до 50 осіб. Люди хворіють важко, лікарні переповнені.

"Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність і я хотів би, щоб кожен це розумів, це не жарти", - попереджає мер Києва.

Нагадаємо, скільки киян вакцинували від коронавірусу. Про це розповів Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що кияни знайшли спосіб користуватися транспортом без пропуску.

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