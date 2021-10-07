Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

В частности, во всех этих регионах превышено норму уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения).

Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.

В целом, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.