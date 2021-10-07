UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 7 октября 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, во всех этих регионах превышено норму уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения).

Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.

В целом, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса.

Добавим, что карантин в Украине планируют усилить, уже на этой неделе госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус