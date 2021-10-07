Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 7 октября 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В частности, во всех этих регионах превышено норму уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения).
Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.
Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.
Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса.
Добавим, что карантин в Украине планируют усилить, уже на этой неделе госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону.