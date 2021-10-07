Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 7 жовтня 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус (вона має становити менше ніж 75 на 100 тисяч населення).
Найгірша ситуація по цьому показнику спостерігається в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях.
Між тим у деяких регіонах спостерігається "червоний" рівень динаміки COVID-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області - 62,2%, Полтавській - 58,3% та Київській - 54,6%.
Зазначимо, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати не більш як 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 15 125 нових випадків коронавірусу.
Додамо, що карантин в Україні планують посилити, вже на цьому тижні, держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в "червону" зону.