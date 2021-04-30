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Київська та Миколаївська області 1 травня можуть вийти з "червоної" зони, - Ляшко

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 09:41
Київська та Миколаївська області 1 травня можуть вийти з "червоної" зони, - Ляшко Фото: Київська та Миколаївська області вийдуть з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

МОЗ готує подання до держкомісії про виведення з червоного рівня епіднебезпеки Київської й Миколаївської областей, які можуть бути переведені в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. З 1 травня в "червоній" зоні карантину може залишитися 7 областей.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко.

"МОЗ готує подання до держкомісії про виведення з червоного рівня епіднебезпеки Київської і Миколаївської областей, які можуть бути переведені в жовтий рівень епіднебезпеки. Таким чином з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епіднебезпеки", - сказав Ляшко.

Раніше у Кабінеті міністрів України анонсували скорочення "червоної" зони карантину, заявивши, що з неї може вийти Київська область.

В Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки заявляли, що до кінця тижня можуть вийти ще 7 областей з "червоної" зони карантину.

Прем'єр Денис Шмигаль також анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, Київ вже виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

З 1 травня у Києві скасують спецперепустки в громадському транспорті, відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

Голова МОЗ Максим Степанов заявляв раніше, що Україна розпочала вихід з третьої хвилі коронавірусу.

При цьому начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу. Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині.

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