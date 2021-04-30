Киевская и Николаевская области 1 мая могут выйти из "красной" зоны, - Ляшко

Минздрав готовит представление в госкомиссию о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидемиологической опасности. С 1 мая в "красной" зоне карантина может остаться 7 областей.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
"Минздрав готовит представление в госкомиссию о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень эпидопасности", - сказал Ляшко.
Ранее в Кабинете Министров Украины анонсировали сокращение "красной " зоны карантина, заявив, что из нее может выйти Киевская область.
В центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявляли, что до конца недели могут выйти еще 7 областей из "красной" зоны карантина.
Премьер Денис Шмыгаль также анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.
Напомним, Киев уже выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
С 1 мая в Киеве отменят спецпропуска в общественном транспорте, восстановят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.
Глава Минздрава Максим Степанов заявлял ранее, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.
При этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.