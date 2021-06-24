В киевском МВЦ увеличили количество мест для вакцинации

В Центре массовой вакцинации населения от коронавируса, который созданный на базе Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве добавили места. Желающие могут зарегистрироваться на прививку и уже завтра получить ее.
Об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.
"Мы открыли дополнительные слоты для записи на вакцинацию на завтра в МВЦ в Киеве. Если вы не успели записаться - можете сделать это прямо сейчас",- говорится в сообщении.
Сейчас свободные места для прививки против коронавируса в шести прививочных бригадах.
Напомним, что еще вчера все места в киевском Международном выставочном центре (МВЦ) на 24-27 июня были заняты.
Отметим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ).
Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.