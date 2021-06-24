В київському МВЦ збільшили кількість місць для вакцинації

У Центрі масової вакцинації населення від коронавірусу, що створений на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) в Києві додали місця. Охочі можуть зареєструватися на щеплення та вже завтра отримати його.

Про це повідомляє сервіс helsi.me в Telegram.

"Ми відкрили додаткові слоти для запису на вакцинацію на завтра в МВЦ в Києві. Якщо ви не встигли записатись - можете зробити це прямо зараз", - йдеться у повідомленні. Наразі вільні місця для щеплення проти коронавірусу є у шістьох вакцинальних бригадах.