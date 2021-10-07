Кино только для вакцинированных. Харьков усиливает карантин

В Харькове вводят дополнительные ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. В театры и кино будут пускать только с COVID-сертификатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлану Горбунову-Рубан, которую цитирует НВ.
"Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы", - рассказала Горбунова-Рубан.
Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.
По словам чиновницы, ежедневно в городе вакцинируют более 5 тысяч человек.
"Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины", - добавляет Горбунова-Рубан.
Напомним, вчера власти Харькова обратилась к горожанам с предупреждением о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Отметим, что по данным киевской школы экономики, под угрозой "красной" зоны находится Харьковская область.