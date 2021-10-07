Кино только для вакцинированных. Харьков усиливает карантин

"Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы", - рассказала Горбунова-Рубан.

Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.

По словам чиновницы, ежедневно в городе вакцинируют более 5 тысяч человек.

"Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины", - добавляет Горбунова-Рубан.