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Кино только для вакцинированных. Харьков усиливает карантин

Автор: Мария Кучерявец

В Харькове вводят дополнительные ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. В театры и кино будут пускать только с COVID-сертификатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлану Горбунову-Рубан, которую цитирует НВ.

"Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы", - рассказала Горбунова-Рубан.

Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.

По словам чиновницы, ежедневно в городе вакцинируют более 5 тысяч человек.

"Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины", - добавляет Горбунова-Рубан.

Напомним, вчера власти Харькова обратилась к горожанам с предупреждением о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Отметим, что по данным киевской школы экономики, под угрозой "красной" зоны находится Харьковская область.

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