В Киргизии заявили о начале третьей волны коронавируса

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в столице Бишкеке - 234 и в городе Оша - 110. Оба региона находятся в "красной" зоне карантина.

По его словам, всю последнюю неделю в стране наблюдается увеличение числа зараженных.

Всего за время пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 111 343 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.