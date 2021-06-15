В Киргизии заявили о начале третьей волны коронавируса

В Киргизии началась третья волна пандемии коронавируса. В стране за минувшие сутки зарегистрировали более 500 новых случаев коронавируса.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Жалалидин Рахматулаев, передет "Радио Азаттык".
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в столице Бишкеке - 234 и в городе Оша - 110. Оба региона находятся в "красной" зоне карантина.
По его словам, всю последнюю неделю в стране наблюдается увеличение числа зараженных.
Всего за время пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 111 343 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.
Напомним, в январе Киргизия отказалась от вакцины Pfizer, поскольку в стране нет необходимого оборудования для хранения препарата.
Ранее сообщалось, что в Латвии отменили обязательное требование по ношению масок на улице. В частности, где наблюдается интенсивное движение людей.
Кроме того, американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в вопросе вакцинации штат США.
Добавим, что глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19. Она призвала страны-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.