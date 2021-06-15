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У Киргизії заявили про початок третьої хвилі коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Киргизії почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. У країні за минулу добу зареєстрували понад 500 нових випадків коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії Жалалідін Рахматулаєв, передіт "Радіо Азаттик".

Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено в столиці Бішкеку - 234 і в місті Оша - 110. Обидва регіони знаходяться в "червоній" зоні карантину.

За його словами, весь останній тиждень в країні спостерігається збільшення числа заражених.

Всього за час пандемії в Киргизії офіційно зареєстровано 111 343 випадки зараження коронавірусом з урахуванням позалікарняної пневмонії.

Нагадаємо, в січні Киргизія відмовилася від вакцини Pfizer, оскільки в країні немає необхідного обладнання для зберігання препарату.

Раніше повідомлялося, що у Латвії скасували обов'язкову вимогу щодо носіння масок на вулиці. Зокрема, де спостерігається інтенсивний рух людей.

Крім того, американський штат Вермонт вакцинував від коронавірусу понад 80% населення. Це найуспішніший в питанні вакцинації штат США.

Додамо, що глава Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що торгові бар'єри, пов'язані з медичними товарами, заважають боротьбі з пандемією COVID-19. Вона закликала країни-члени відмовитися від них на тлі активізації зусиль для досягнення угоди про спільне поширення вакцин.

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