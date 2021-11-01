Кислорода к вечеру может не хватить: в COVID-больницах Одессы критическая ситуация
В Одессе в больницах, принимающих больных коронавирусом, наблюдается критическая ситуация. Кислорода для пациентов до сегодняшнего вечера может не хватить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского горсовета.
Как рассказал директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, утром 2 тонны кислорода завезли в городскую инфекционную больницу, также доставка ожидается в еще три медучреждения. Однако его хватит ненадолго.
"Каждый день потребности в кислороде растут", - заявил Никогосян.
По его словам, сегодня в инфекционной больнице города было менее 4 тонн кислорода. При этом вчера лишь в одном медучреждении было израсходовано 1,3 тонны.
"Из-за нехватки кислорода из города Курахово в Одессу выехала машина, которая привезет в больницы 18 тонн. Однако, есть проблема - машина прибудет в город не раньше, чем через 12 часов, а кислород уже нужен", - отметил Никогосян.
Он добавил, что сейчас департамент здравоохранения ожидает решения области, чтобы городу дали хотя бы 2 тонны с припортового завода.
"Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме", - отметил Никогосян.
Напомним, ранее стало известно, что в Одессе без кислорода остался областной центр социально значимых болезней, который госпитализировал пациентов с COVID
После чего в Минздраве заявляли, что Одесса и Одесская область обеспечены медицинским кислородом, а следовательно потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью.