Кисню до вечора може не вистачити: у COVID-лікарнях Одеси критична ситуація
У Одесі в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, спостерігається критична ситуація. Кисню для пацієнтів до сьогоднішнього вечора може не вистачити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міськради.
Як розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, вранці 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну лікарню, також доставка очікується у ще три медзаклади. Однак його вистачить ненадовго.
"Кожного дня потреби в кисні зростають", - заявив Нікогосян.
За його словами, сьогодні в інфекційній лікарні міста було менш як 4 тонн кисню. При цьому вчора лише в одному медзакладі було витрачено 1,3 тонни.
"Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема - машина прибуде до міста не раніше, ніж через 12 годин, а кисень уже потрібен", - зазначив Нікогосян.
Він додав, що зараз департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б 2 тонни з припортового заводу.
"Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі", - наголосив Нікогосян.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі без кисню залишився обласний центр соціально-значущих хвороб, який госпіталізовував пацієнтів з COVID
Після чого у МОЗ заявляли, що Одеса та Одеська область забезпечені медичним киснем, а отже потреби госпіталізованих хворих COVID-19 в кисневій терапії забезпечуються повністю.