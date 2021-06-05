В Китае вакцину Sinovac одобрили для детей: можно использовать с трех лет

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун.
Об этом сообщает Reuters.
когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям до 18 лет.
Кроме того,
Напомним, людям, привитым вакциной Sinovac будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что эффективность этой вакцины была доказана в Бразилии. Там целому городу удалось побороть коронавирус.