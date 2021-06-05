RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Китаї вакцину Sinovac схвалили для дітей: можна використовувати з трьох років

Автор: Наталья Скороход

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків. Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун.

Про це повідомляє Reuters.

коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям до 18 років.

Крім того,

Нагадаємо, людям, щепленим вакциною Sinovac видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що ефективність цієї вакцини була доведена в Бразилії. Там цілому місту вдалося побороти коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина