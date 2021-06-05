У Китаї вакцину Sinovac схвалили для дітей: можна використовувати з трьох років

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків. Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун.
Про це повідомляє Reuters.
коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям до 18 років.
Крім того,
Нагадаємо, людям, щепленим вакциною Sinovac видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Раніше повідомлялося, що ефективність цієї вакцини була доведена в Бразилії. Там цілому місту вдалося побороти коронавірус.