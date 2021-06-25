В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta

Вакцины от коронавируса , выпущенные китайскими производителями, хуже защищают организм от штамма Delta. Об этом рассказал китайский исследователь, бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь.

Выступая по Центральному телевидению Китая Фэн Цзицзянь сказал, что антитела, вызванные двумя китайскими вакцинами против COVID-19, менее эффективны против варианта Delta по сравнению с другими штаммами. Однако китайские вакцины по-прежнему обеспечивают защиту организма от коронавируса.

Исследователь сказал, что китайские вакцины попали в категорию инактивированных вакцин, поскольку содержат "убитый" коронавирус, который не может реплицироваться в клетках человека.

В Китае используют семь отечественных вакцин для вакцинации населения от коронавируса. При этом пять из них являются инактивированными вакцинами. К ним относятся Sinovac Biotech и Sinopharm, которые используют не только в Китае, но и в других странах.

В период с 21 мая по 21 июня в Китае было зарегистрировано 170 случаев коронавируса. Люди заболели в трех городах на юге провинции Гуандун. Однако сейчас неизвестно, сколько из них заразились вариантом Delta .