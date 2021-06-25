В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta
Вакцины от коронавируса, выпущенные китайскими производителями, хуже защищают организм от штамма Delta. Об этом рассказал китайский исследователь, бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь.
Об этом пишет Reuters.
Выступая по Центральному телевидению Китая Фэн Цзицзянь сказал, что антитела, вызванные двумя китайскими вакцинами против COVID-19, менее эффективны против варианта Delta по сравнению с другими штаммами. Однако китайские вакцины по-прежнему обеспечивают защиту организма от коронавируса.
Исследователь сказал, что китайские вакцины попали в категорию инактивированных вакцин, поскольку содержат "убитый" коронавирус, который не может реплицироваться в клетках человека.
В Китае используют семь отечественных вакцин для вакцинации населения от коронавируса. При этом пять из них являются инактивированными вакцинами. К ним относятся Sinovac Biotech и Sinopharm, которые используют не только в Китае, но и в других странах.
В период с 21 мая по 21 июня в Китае было зарегистрировано 170 случаев коронавируса. Люди заболели в трех городах на юге провинции Гуандун. Однако сейчас неизвестно, сколько из них заразились вариантом Delta.
При этом Цзицзянь подчеркнул, что во время вспышки в Гуандуне ни один из заболевших не получил тяжелую форму болезни, благодаря вакцинации.
Напомним, что в Чили рассматривают возможность использования трех доз вакцины Sinovac, чтоб получить лучшую защиту от коронавируса. Проблема в том, что эта страна сделала ставку на использование в основном китайской вакцины.
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