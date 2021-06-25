ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta

Новина українською →
Китай, Пятница 25 июня 2021 23:14
В Китае заявили о худшей эффективности своих вакцин против штамма Delta Фото: китайские вакцины хуже защищают от штамма Delta (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцины от коронавируса, выпущенные китайскими производителями, хуже защищают организм от штамма Delta. Об этом рассказал китайский исследователь, бывший заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь.

Об этом пишет Reuters.

Выступая по Центральному телевидению Китая Фэн Цзицзянь сказал, что антитела, вызванные двумя китайскими вакцинами против COVID-19, менее эффективны против варианта Delta по сравнению с другими штаммами. Однако китайские вакцины по-прежнему обеспечивают защиту организма от коронавируса.

Исследователь сказал, что китайские вакцины попали в категорию инактивированных вакцин, поскольку содержат "убитый" коронавирус, который не может реплицироваться в клетках человека.

В Китае используют семь отечественных вакцин для вакцинации населения от коронавируса. При этом пять из них являются инактивированными вакцинами. К ним относятся Sinovac Biotech и Sinopharm, которые используют не только в Китае, но и в других странах.

В период с 21 мая по 21 июня в Китае было зарегистрировано 170 случаев коронавируса. Люди заболели в трех городах на юге провинции Гуандун. Однако сейчас неизвестно, сколько из них заразились вариантом Delta.

При этом Цзицзянь подчеркнул, что во время вспышки в Гуандуне ни один из заболевших не получил тяжелую форму болезни, благодаря вакцинации.

Напомним, что в Чили рассматривают возможность использования трех доз вакцины Sinovac, чтоб получить лучшую защиту от коронавируса. Проблема в том, что эта страна сделала ставку на использование в основном китайской вакцины.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог в Украине рассказала, нужна ли третья доза от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19