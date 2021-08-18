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Китай разрешил еще одну COVID-вакцину для прививок детям от 3 лет

Автор: РБК-Украина

Вакцина Sinopharm от коронавируса в Китае получила разрешение для экстренного применения в отношении детей в возрасте от 3 до 17 лет. Она показала высокий уровень эффективности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

По сообщению CNBG (дочерняя компания Sinopharm), вакцина завершила I и II фазы клинических испытаний, показав высокий уровень нейтрализующих антител в этой возрастной группе.

В частности, у около 96,1% пациентов, которые получили две дозы вакцины, появились антитела против коронавируса. После прививок серьезных побочных эффектов не наблюдалось.

Как отмечает CNBG, дети в возрасте от 3 до 17 лет являются ключевой группой для вакцинации, поскольку именно она имеет решающее значение для создания иммунного барьера перед различными мутациями COVID-19.

Отметим, вакцина Sinopharm производится в китайском Ухане, где были выявлены первые известные случаи COVID. Уровень предотвращения тяжелых последствий достигает 100%, а общий уровень защиты составляет 72,51%.

Напомним, в июне Китай первым в мире одобрил экстренное использование вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от трех лет. Этой вакциной стал препарат от Sinovac.

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