Китай дозволив ще одну COVID-вакцину для щеплень дітям від 3 років

За повідомленням CNBG (дочірня компанія Sinopharm), вакцина завершила I і II фази клінічних випробувань, показавши високий рівень нейтралізуючих антитіл у цій віковій групі.

Зокрема, у близько 96,1% пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, з'явилися антитіла проти коронавірусу. Після щеплень серйозних побічних ефектів не спостерігалося.

Як зазначає CNBG, діти у віці від 3 до 17 років є ключовою групою для вакцинації, оскільки саме вона має вирішальне значення для створення імунного бар'єру перед різними мутаціями COVID-19.

Відзначимо, вакцина Sinopharm виробляється в китайському Ухані, де були виявлені перші відомі випадки COVID. Рівень запобігання тяжким наслідкам досягає 100%, а загальний рівень захисту становить 72,51%.