Китай заявил, что обеспечит вакцинами спортсменов перед Олимпийскими играми-2021

По словам представителя МИД Китая Хуа Чуньин, Китай присоединился к инициативе COVAX и взяла на себя обязательство предоставить первые 10 млн доз вакцины для потребностей развивающихся стран.

Китай также откликнулся на призыв ООН безвозмездно передать вакцины миротворцам со всего мира.

"Мы также готовы сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в обеспечении вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх", - заявила она.

Отмечается, что по статистике, в настоящее время 60% мирового запаса вакцин приходится на богатые страны, в которых проживает около 16% мирового населения.