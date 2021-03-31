Китай заявив, що забезпечить вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми-2021

За словами представника МЗС Китаю Хуа Чуньин, Китай приєднався до ініціативи COVAX і взяв на себе зобов'язання надати перші 10 млн доз вакцини для потреб країн.

Китай також відгукнувся на заклик ООН безоплатно передати вакцини миротворцям зі всього світу.

"Ми також готові співпрацювати з Міжнародним олімпійським комітетом у забезпеченні вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх", - заявила вона.

Наголошується, що за статистикою, в даний час 60% світового запасу вакцин припадає на багаті країни, в яких проживає близько 16% світового населення.