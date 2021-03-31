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Китай заявив, що забезпечить вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми-2021

Автор: Инна Собора

Китай надає допомогу у вигляді вакцини 80 країнах і трьом міжнародним організаціям. Також китайська сторона готова забезпечити вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх в Японії в 2021 році.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

За словами представника МЗС Китаю Хуа Чуньин, Китай приєднався до ініціативи COVAX і взяв на себе зобов'язання надати перші 10 млн доз вакцини для потреб країн.

Китай також відгукнувся на заклик ООН безоплатно передати вакцини миротворцям зі всього світу.

"Ми також готові співпрацювати з Міжнародним олімпійським комітетом у забезпеченні вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх", - заявила вона.

Наголошується, що за статистикою, в даний час 60% світового запасу вакцин припадає на багаті країни, в яких проживає близько 16% світового населення.

Раніше повідомлялося, що Токіо просить іноземні уряду обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть в Японію на Олімпійські ігри в 2021 році.

Нагадаємо, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі зарубіжних глядачів.

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Новини України ОлімпіадаКитайВакцина
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