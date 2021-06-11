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Китайские ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей

Автор: РБК-Украина

Китайские ученые обнаружили несколько новых коронавирусов у летучих мышей. Один из них, возможно, является генетически очень близким к SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что результаты исследований в провинции Юньнань на юго-западе Китая показывают, что коронавирусы от летучих мышей могут распространяться среди людей. Ученый Вейфэн Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", - говорится в отчете.

Также сообщается, что один из новых коронавирусов генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2. Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки писало, что трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, заразились и были госпитализированы в тяжелом состоянии еще за месяц до начала пандемии.

Накануне Евросоюз присоединился к призыву США разобраться с происхождением коронавируса.

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