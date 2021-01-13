Китайскую вакцину Sinovac планируют зарегистрировать в Украине до 5 февраля

Вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac планируют зарегистрировать в Украине до 5 февраля. Группа фармкомпаний "Лекхим" заявила, что получила подтверждение от Министерства здравоохранения Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил глава наблюдательного совета группы "Лекхим" Валерий Печаев.

Группа подаст документы на регистрацию вакцины в Украине после ее одобрения в Бразилии.

"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. Они (Бразилия - ред.) должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля", - сказал он.

В группе "Лекхим" отметили, что договорились с Sinovac о 5 млн дозах вакцины для продажи в Украине, из них более 1,9 млн планирует приобрести Минздрав.

Напомним, группа "Лекхим" планирует производить китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украине. Стороны уже достигли соответствующих договоренностей.

Добавим, в Бразилии эффективность вакцины Sinovac оценили в чуть выше 50%. Это общая эффективность этого препарата.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве Украины заявили, что не будут покупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет ниже 70%.