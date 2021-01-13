Китайську вакцину Sinovac планують зареєструвати в Україні до 5 лютого

Вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac планують зареєструвати в Україні до 5 лютого. Група фармкомпаній "Лекхім" заявила, що отримала підтвердження від Міністерства охорони здоров'я України.

Про це на прес-конференції заявив глава наглядової ради групи "Лекхім" Валерій Печаєв.

Група подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні після її схвалення в Бразилії.

"Компанія отримала підтвердження від МОЗу, що при реєстрації вакцини в Бразилії Україна зареєструє вакцину. Вони (Бразилія - ред.) повинні зареєструвати вакцину до 25 січня. Як тільки пройде реєстрація в Бразилії, ми подамо документи в Державний експертний центр. Думаю, ми зареєструємо вакцину до 1-5 лютого", - сказав він.

В групі "Лекхім" зазначили, що домовилися з Sinovac про 5 млн доз вакцини для продажу в Україні, з них понад 1,9 млн планує придбати МОЗ.

Нагадаємо, група "Лекхім" планує виробляти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україні. Сторони вже досягли відповідних домовленостей.

Додамо, у Бразилії ефективність вакцини Sinovac оцінили в трохи вище 50%. Це загальна ефективність цього препарату.

Як писало РБК-Україна, в МОЗ України заявили, що не будуть купувати вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде нижчою 70%.