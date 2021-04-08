Кличко назвал число вакцинированных от COVID-19 жителей Киева

В Киеве уже вакцинировали от коронавируса почти 30 тысяч человек. Власти столицы ведут переговоры о поставке с различными производителями сертифицированных препаратов.

Кличко отметил, что столица получила от министерства здравоохранения 42,6 тысячи доз вакцин. "Почти 30 тысяч человек в Киеве уже вакцинировали. Вакцина еще есть", - добавил мэр.

По его словам, во всем мире переговоры по поставкам вакцины происходят на государственном уровне. Отдельным городам сложно договориться с поставщиками, но столичные власти работают над этим. Кличко отметил, что лично ведет переговоры о возможности прямых поставок от производителей сертифицированных препаратов.

Мэр обратил внимание на сложную ситуацию с поставками вакцин от коронавируса в других странах, упомянув Австрию, Германию и Францию. "Я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку", - уточнил он.